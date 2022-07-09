Dünyanın En Büyük Yelkenlilerinden Club Med 2, QTerminals Antalya’ya Demir Attı

Dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmaya devam eden QTerminals Antalya, bu sefer Club Med 2’ye ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük yelkenlilerinden 5 direkli yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan Club Med 2, 240 yolcusu ile Mısır’dan geldi. 1992 yılında Fransa’da inşaa edilen 14 bin 983 gross tonluk geminin kontrolü bilgisayar ile yapılıyor. 187 metre uzunluğundaki gemide bir owner süit, 5 delüks kabin, 170 kulüp kabini bulunuyor.

Kruvaziyer turizminin Antalya’ya olan ekonomik ve sosyal katkılarının önemini vurgulayan QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert; “QTerminals Antalya olarak bu yaz birçok kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Binlerce yolcusuyla birlikte bu koca gemileri limanımızda ağırlıyor olmak çok kıymetli.” dedi.