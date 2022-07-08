AVS Global Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’in Bayram Mesajı

Biz denizcilerin inandığı evrensel değerlerin başında gelen birlik bilinci, sevgi, saygı, paylaşım, hoşgörü ve barışçıl yaklaşımlar, bayram günleri gibi özel zamanlarda daha da önemli hale geliyor.

Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada, tüm insanlığı ilgilendiren evrensel doğruların bazıları mümkün olabilecek en yüksek mertebede yaşanmıştır ve dileğimiz bundan sonrasında da yaşanmaya devam etmesidir.

Açlık, imkansızlık ve talihsizliklerle sınanan toplumları düşündüğümüzde, nimetlerin bereketinin arttığı bu özel günlerde daha duyarlı olmak adına inancımız bizi seferber ediyor.

Kulluk ve sorumluluk bilinciyle, açlığın tokluğa, yokluğun varlığa, yalnızlığın kalabalığa, kardeşliğe, bir ve bütün olmaya dönüştürülebildiği, paylaşımın, insana yakışır şekilde davranmanın en güzel örneklerini sergilemeye ortam oluşturan bu günlerin daha aydınlık geleceklerin elçisi olmasını temenni ediyoruz.

Tüm bu dileklerle denizcilik sektörüne hizmet veren bütün paydaşlarımızın, kıymetli ekiplerinin ve ailelerinin bayramını kutluyorum.

Saygılarımla,

Abdülvahit Şimşek

Yönetim Kurulu Başkanı

AVS Global Supply