"TAYK – Eker Olympos Regatta" 10. Yılını Kutluyor

Uludağ’ın ilham verdiği "TAYK – Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Moda-Tirilye-Moda rotasında düzenlenecek. 2022'de 10. yılını kutlayan "TAYK – Eker Olympos Regatta", Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Yelken severler tarafından merakla beklenen ve başarılı takımların boy gösterdiği TAYK – Eker Olympos Regatta, bu yıl 10. kez düzenlenecek. Bursa’da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla düzenlenen TAYK – Eker Olympos Regatta, bir kez daha çekişmeli yarışlara sahne olacak.

Eker’in ana sponsorluğunda, üç etap şeklinde organize edilecek TAYK – Eker Olympos Regatta'nın etap programı ise şu şekilde olacak:

19 Ağustos 2022: Moda – Tirilye

20 Ağustos 2022: Tirilye Koy Yarışları

21 Ağustos 2022: Tirilye – İstanbul

Güçlü akıntılar, etkili dalgalar veya değişen hava koşulları gibi farklı zorluklara göğüs geren yelkencilere tekne üzerinde adeta dört mevsimi yaşatan TAYK – Eker Olympos Regatta’ya katılacak takımların sınıflandırması; IRC 0, IRC I, IRC II, IRC III, IRC IV ve Gezi şeklinde olacak.

Üç gün boyunca 30'dan fazla yelkenli ve yüzlerce yelkenci derece girmek için yarışacak. Rüzgârı en iyi hisseden teknelerin zirveye ulaşacağı yarışın kayıtları ise kayıt işlemlerinin başlamasının ardından tayk.org.tr adresinden yapılabilecek.