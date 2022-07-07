D-Marin, Marina Ağına İtalya'daki Punta Faro'yu Dahil Etti

Seçkin marina ağı D-Marin, on altıncı marinası olarak İtalya’daki Punta Faro Marina’nın satın alınmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Satın alma, Akdeniz ve Körfez bölgelerindeki faaliyetlerini genişletme misyonunu sürdüren D-Marin’in ülkedeki ilk yatırımı olma niteliği taşıyor.

Punta Faro Marina, İtalya’da, Marano Lagünü ve Adriyatik Denizi’nin buluştuğu, Venedik yakınlarındaki Lignano Sabbiadoro’da bulunuyor. 1.200 bağlama yeri ile Kuzey Adriyatik’in en büyüklerinden olan marina, 40 metreye kadar yatlara ev sahipliği yapıyor. D-Marin, bu yaz Punta Faro müşterilerini D-Marin deneyimine davet edecek.

Satın alma hakkında yorum yapan D-Marin CEO’su Oliver Dörschuck, “Bu denli etkileyici bir marinayla anlaşma imzaladığımız için çok mutluyuz. İtalya’ya yakın olan Hırvatistan’daki marinalarımız düşünüldüğünde, Punta Faro, hem yeni hem mevcut müşterilerimiz için yelken açılacak yeni destinasyonlar sunarak ağımızı bizi son derece memnun edecek şekilde genişletti. Punta Faro’nun ağımıza eklenmesi, aynı zamanda İtalya’daki mevcudiyetimizi büyütmenin ilk adımıdır” dedi.

Punta Faro Marina Direktörü Paola Piovesana ise şunları söyledi: “Köklü D-Marin ağına katıldığımız ve hizmetlerimizi uyumlu hale getirdiğimiz bu dönem, Punta Faro Marina ve müşterileri için son derece heyecan verici. Müşterilerimiz, bu seçkin marina ağının bir parçası olmaktan ciddi anlamda faydalanacak ve sürekli olarak yenilik yapmak ve marina endüstrisinde pazar lideri olmak için çabalayan bir şirketin sunduğu en yüksek profesyonel standartlardan ve avantajlardan yararlanacaklar.”

Punta Faro ie birlikte D-Marin, ağını Akdeniz ve Körfez bölgelerinde altı ülkede, toplam 16 seçkin marinaya genişletiyor. D-Marin, kapsamlı marina yönetimi ve marina inşası hizmetleri sunuyor ve müşterilerin yatçılık deneyimini zenginleştirmeyi tek odak noktası kabul ediyor.

Piovesana Holding S.r.l. hukuk firması olan Gianni & Origoni ve Bonamigo Studio Associato tarafından tavsiye edildi. D-Marin ise Latham & Watkins, PwC ve Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti tarafından tavsiye edildi.