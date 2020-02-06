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Pistten çıkan uçak parçalara ayrılacak

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılacak

Pegasus Hava Yollarına ait uçağın enkazı parçalara ayrılıp toplanacak.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iniş yaptıktan sonra kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği 174 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların eşyaları kargo bölümünden alınarak taşıyıcı araçlarla toplatıldı.

Tem bağlantı yolunda oluşan trafiği azaltmak için uçak enkazını gören cephe branda ile kapatıldı. Tem bağlantı yolu üzerinde trafik yoğunluğunu gidermek amacıyla bu yönde bulunan duvara görüşü engelleyici tel örgüler çekildi. Uçağın enkazının parçalara ayrılıp toplanacak.

Vira Haber

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