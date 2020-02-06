Restorant sular altında kaldı

Antalya’nın Serik ilçesinde olan Köprüçayı ırmağı, aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle taştı. Belkıs mahallesine yakın olan ırmak, mahallenin sular altında kalmasına neden oldu. Debisi artarak taşan köprü arsaları sular altında bıraktı. Taşan dereden nasibini alan zeytinlikler ve portakal ağaçları zarar gördü. Köprüçayı ırmağının kenarında kalan bir restorandı da su bastı.

Gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan restoran sahibi Erdinç Yıldız, ırmağın her sene bir iki kez taştığını belirterek, "Dışarıda ızgaralıklarım vardı, masa sandalyem vardı. Bu kadar taşacağını hiç düşünmedim. En fazla taştığı sene bu sene oldu, bu sene üst üste taştı. Her sene bu derdi çekiyoruz. Sabahtan beri yarım metre daha taştı, belki akşama kadar daha da artabilir" şeklinde konuştu.

Vira Haber