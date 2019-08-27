Plajlardaki hırsızlığa karşı 'yardım çantasi'

Barcelona şehrinde binlerce kişi, Katalonya'nın 'ulusal bayramı' Diada gününde bağımsızlık için eylem yaptı.

Şehrin ünlü plajlarında yüzmeye giden ancak dönünce hiçbir eşyasını bulamayan turistler için ‘hayatta kalma kitleri’ dağıtılıyor. Polisler özellikle nüdist plajlardan olan Sant Sebastia ve Mar Bella’da bu dağıtımı yoğunlaştırıyor.

Bu yardım kitlerinde dört temel ihtiyaç yer alıyor: Parmak arası terlik, Barcelona Şehir Konseyi logosu taşıyan tişört, şort ve tek yön metro bileti.

TURİSTLER MEMNUN

Polisin 27 Mayıs ile 21 Ağustos arasında 174 kit dağıttığı belirtildi. Uygulama turistler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Şehrin Barceloneta bölgesinde 5 kilometre boyunca uzanan kumsallar, turistler için olduğu kadar hırsızlar için de ‘popüler’ bir nokta. Sadece geçen hafta, 853 hırsızlık vakası kaydedildi.

Barselona'da yılın başından bu yana yaşanan hırsızlık ve gasp suçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğu açıklanmıştı.

Vira Haber