30 Ağustos Sevgi Çemberi

Marmaris Orhaniyede DADD organizasyonunda 47 yatın katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı toplu kutlaması için sevgi çemberi oluşturuldu.

1 Eylül pazar günü 48 teknenin katılımıyla 1,5 ay sürecek DADD Doğu Akdeniz Rallisi başlayacaktır. Ralli 15 Ekim tarihinde Ecesaray Marinada son bulacaktır.

Uğraklar arasında Muğla,Antalya, Mersin ve İskenderun koy ve limanları ile KKTC Karpaz marina da bulunmaktadır.

Sevgi çemberinden çözülen yatlar daha sonra pruva nizamında Selimiye körfezinde gösteri seyrine çıktılar

Vira Haber