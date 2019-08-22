TCG Kınalıada Eylül'de donanmaya katılıyor

Milli ve azami oranda yerli imkanlarla savaş gemilerimizin üretilmesi için hayata geçirilen MİLGEM projesi üç ayrı fazda gerçekleşecek. Projenin ilk fazı 4 adet “ADA Sınıfı Korvet”, ikinci fazı 4 adet “İSTİF Sınıfı Fırkateyn” ve üçüncü fazı ise 7 adet “TF-2000 Sınıfı Destroyer” üretimini kapsıyor.

Uzun süre önce yürürlüğe giren MİLGEM projesi kapsamında ilk gemi TCG Heybeliada Korveti (F-511) 2011, ikinci gemi TCG Büyükada Korveti (F-512) 2013, üçüncü gemi TCG BURGAZADA Korveti (F-513) ise 2018 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dördüncü gemi TCG KINALIADA Korveti (F-514) ise Eylül 2019’da kuvvete teslim edilecek. Halihazırda üretimi tamamlanan ancak üzerine entegre edilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi gibi bazı yeni sistemlerin testleri devam eden TCG Kınalıada Korveti, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet projesinin en gelişmiş ve son gemisi olacak. Böylece Kınalıada Korveti ile birlikte MİLGEM projesinin ilk fazı tamamlanmış olacak.

Halihazırda MİLGEM projesi kapsamındaki savaş gemilerinin üretimini gerçekleştiren İstanbul Tersane Komutanlığı, projesinin ikinci fazının ilk gemisinin yani ilk İSTİF Sınıfı Fırkateyn olan TCG İstanbul’un (F-515) üretimine devam ediyor. MİLGEM projesinin ikinci fazını kapsayan İSTİF Sınıfı Fırkateyn projesinin ilk gemisinin 2021, son yani dördüncü gemisinin ise 2024 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor. MİLGEM projesinin şu an için son fazı olan TF-2000 Sınıfı Hava Savunma Destroyerlerinin ilk gemisinin ise 2027 yılında kuvvete teslim edilmesi planlanmakta.

Vira Haber