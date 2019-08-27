Estonya rotasını hibrit feribotlara çevirdi

Hibritleştirme projesinin tasarımı LMG Marine şirketiyle yapılırken, bataryalar Corvus Energy firması tarafından sağlanacak. Projenin sistem entegrasyonunu ise, Norwegian Electric Systems üstlendi. Norweagian Electric Systems bölge satış müdürü Fridtjof Erichsen, projenin ortaya çıkarılmasında büyük rol oynadıklarının altını çizdi. Erichsen; ''TS Laevad, LMG Marin, Corvus Energy ve Baltic Workboats ile yakın kontak halindeydik. Süreci başarılı bir şekilde yürüterek, gerekli pazarlama aşamalarını olumlu sonuçlandırdık.'' dedi.

Hali hazırda hizmet veren feribotların hibrit sisteme dönüştürülmesi çalışmaları, bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek. İlk geminin 2020 Şubat’ında hazır olması bekleniyor. Proje, TS Laevad tarafından işletilen ve elektrik enerjisiyle çalışan dört adet çevre dostu feribot ile tamamlanmış olacak.

Vira Haber