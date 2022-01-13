PNS BABUR Havuza Girdi

ASFAT Deniz Platformları Teknik Müdürü PN Milgem projesinin gemileri hakkında son gelişmelerden aktardı. Birinci PN Milgem gemisi olan PNS BABUR 11 Ocak 2022’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda havuza girdi, planlı ve uzun bir havuz süreci sonrası liman testlerine başlayacak. Üçüncü PN Milgem gemisi olan PNS BADR’ın inşası ise tüm hızıyla Karaçi’de devam ediyor. 2022’nin ilk yarısında geminin Karaçi’de denize iniş için çalışmalar devam ediyor. İkinci ve dördüncü PN Milgem gemileri PNS KHAIBAR ve PNS TARIQ’ın da inşası devam ediyor.

PN MİLGEM Projesi:

Türk donanması için yerli ve mili imkanlarla tasarlanıp geliştirilen Milgem projesi meyvelerini verirken Pakistan’da kendi donanması için bu gemilerden sipariş verdi. Pakistan’ın sipariş verdiği Milgemlerde Pakistan donanmasının isterlerine göre gemi tasarımında değişiklikler yapılarak PN Milgem projesini ortaya çıkmıştır.

PN Milgemler de 2 adet 6’şar hücreli satıhtan Havaya Güdümlü Mermi Sistemi, 2 adet 3’er lançerli satıhtan satıha Güdümlü Mermi Sistemi, 76 mm Ana Batarya Top, Torpido Fırlatma Sistemi, Yakın Hava Savunma Sistemi, 2 adet 25 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi (STOP), Karinaya Monteli Sonar, Torpido Karıştırma / aldatma Sistemi (TKAS) gibi sistemlerinin kurulacağı açıklanmıştı.

PN MİLGEM projesi kapsamında üretilecek gemiler:

PNS Babür

PNS Khaibar

PNS Badr

PNS Tarıq

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