Port Akdeniz’den İhracatçılara Büyük Destek

Türkiye’nin en fazla blok mermer ihracatı yapılan limanı Port Akdeniz Antalya Limanı, ihracatçı şirketlerin yaşadığı zorlukların bilinciyle 2020 yılında hayata geçirdiği desteklerle müşterilerinin yanında durdu. Özellikle pandemi döneminde birçok kampanya gerçekleştiren liman işletmesi ihracatçılara milyonlarca TL değerinde destek sundu.

2 MİLYON FİNANSMAN, 3 MİLYON LOJİSTİK DESTEĞİ

Port Akdeniz genele uygulanan kampanyalar kapsamında şartları sağlayan tüm blok mermer ihracatçılarına toplam finansal değeri 2 milyon TL’nin üzerinde doğrudan destek sağladı. Liman geçici gümrüklü sahasında 750 bin tonun üzerinde blok mermere ücretsiz depolama hizmeti de sunan Port Akdeniz, böylece mermer ihracatçılarına yaklaşık 3 milyon TL değerinde lojistik katkıda bulundu. Liman işletmesi 2021 yılında da depolama hizmetine ilişkin tüm maliyetleri karşılamaya devam ediyor.

GENEL VE DÖKME KARGO İHRACATINDA YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Bölgenin diğer ihracat kaynaklarını da değerlendiren liman yönetimi, tüm genel ve dökme kargo ithalat ve ihracatlarını desteklemek ve bölgenin kaynaklarının millet faydasına kullanılmasında katkı sağlamak için tonaj bazlı fiyat avantajları içeren yeni bir tarife skalası uyguladı. Bu destek sayesinde bir önceki yıla göre genel kargo ve dökme kargo ihracatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış sağlandı.

“2021 YILINDA DA DIŞ TİCARETİMİZİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

Konuya ilişkin konuşan Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, “Başta blok mermer ihracatçıları olmak üzere müşterilerimiz için destekler sunmaya devam ediyoruz. 2020 yılında sunduğumuz milyonlarca TL doğrudan destek ile ihracatçılarımızın ve dış ticaretin yanında olduğumuzu gösterdik. Gerek istihdam gerekse döviz girdisi anlamında ülke ve bölge ekonomisine içinden geçtiğimiz zorlu dönemde derin bir nefes aldırdık. 2021 yılında da dış ticaretimizi birlikte büyüteceğiz” dedi.

Vira Haber