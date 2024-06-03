Posidonia 2024 Fuarı Başlıyor

Posidonia 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarı, 3-7 Haziran tarihleri arasında Atina Metropolitan Expo'da gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikte, denizcilik sektörünün önde gelen isimleri ve küresel denizcilik dünyası, sektörün geleceğini belirleyecek önemli konuları tartışacak.

Fuar, Yunanistan Denizcilik İşleri ve Ada Politikası Bakanlığı, Yunanistan Deniz Ticaret Odası ve Yunanistan Armatörler Birliği'nin desteğiyle, Pire Belediyesi ve Yunanistan Denizcilik İşbirliği Komitesi'nin katkılarıyla düzenleniyor. Posidonia 2024 kapsamında, 65'ten fazla seminer ve konferans düzenlenecek.

Dünya genelinden 40 binden fazla denizcilik profesyonelinin katılması beklenen fuarda, 82 ülkeden 2 bini aşkın şirket denizcilik ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Panel ve seminerlerde; yeni nesil gemi yönetimi, sektörün ekonomiye katkıları, değişen ticaret rotaları, karbonsuzlaştırma ve sera gazı azaltma stratejileri, alternatif yakıtlar, mürettebat ihtiyaçları ve insan kaynakları yönetimi ile jeopolitik gerilimlerin navlun piyasasına etkileri gibi konular ele alınacak.

Vira Haber