Samsun, 13 Mavi Bayraklı Plajı ile Yazı Kucaklıyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı geçen yıla oranla 16 adet artarak 567 oldu. Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında İspanya (639 plaj) ve Yunanistan’ın (625 plaj) ardından dünyada 3. sırada yer alıyor. Temiz ve güvenilir plaj anlamına gelen mavi bayraklı plaj sayısında Karadeniz’de 1. sırada yer alan Samsun, 13 mavi bayraklı plajı ile yerli ve yabancı turistleri bu yaz sezonunda sahillerinde ağırlamayı bekliyor.

567 mavi bayraklı plajı bulunan Türkiye’de en çok mavi bayraklı plaj 233 ile Antalya’da bulunuyor. Antalya’yı mavi bayraklı plaj sayısında 112 plaj ile Muğla, 64 plaj ile İzmir, 49 plaj ile Balıkesir, 38 plaj ile Aydın, 13’er plaj ile de Samsun ve Çanakkale takip ediyor. Samsun, Çanakkale ile birlikte Türkiye’de en çok mavi bayraklı plaja sahip olan 6. il olarak dikkat çekerken, ayrıca Samsun, Karadeniz’de ise 1. sıraya yerleşti. Mavi bayraklı plaj sayısında Samsun’u Mersin (11 plaj), Kocaeli (9 plaj), Tekirdağ (7 plaj), Bartın (3 plaj), Bursa (3 plaj), İstanbul (4 plaj), Ordu (2 plaj), Kırklareli (2 plaj), Yalova (1 plaj), Zonguldak (2 plaj) ve Van (1 plaj) takip etti.

Samsun’daki mavi bayraklı plajların 11’i Atakum, 2’si ise Terme ilçesinde yer alıyor. Samsun’daki mavi bayraklı plajlardan Palmiye Plajı, Golf Plajı, OMTEL Plajı, Körfez Plajı, İnci Plajı, İncesu Plajı, Denizevleri Plajı, Dantel Plajı, Nazar Plajı, Denizkızı Plajı ve Gençlik Plajı Atakum ilçesinde; Miliç Çevre Eğitim Plajı ile Karavan Kampı Plajı ise Terme ilçesinde bulunuyor.

Öte yandan Türkiye karasularında Türk bandıralı 27 mavi bayraklı marina, 9 mavi bayraklı yat ve 18 mavi bayraklı turizm teknesi yer alıyor.

Vira Haber