Posof’ta Buzlar Çözülmedi

Armutveren köyünde ki göl üzerinde kar kalmasa da yüzeyi buz halini koruyor.

İlçeye bağlı bazı köylerde şiddetli yağan kardan dolayı bazı evler kar altında kaldığı için evden tünel kazınarak dışarı çıkma imkânı bulundu. Kar nedeniyle yolu kapanan Günbatan köyünde karla mücadele kiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Vira Haber