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Posof’ta Buzlar Çözülmedi

Posof’ta Buzlar Çözülmedi

Ardahan’ın bin 583 rakımlı Posof merkezde karlar erimedi ama bazı köylerde ise buzlar çözülmedi.

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Armutveren köyünde ki göl üzerinde kar kalmasa da yüzeyi buz halini koruyor.
İlçeye bağlı bazı köylerde şiddetli yağan kardan dolayı bazı evler kar altında kaldığı için evden tünel kazınarak dışarı çıkma imkânı bulundu. Kar nedeniyle yolu kapanan Günbatan köyünde karla mücadele kiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Vira Haber 

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