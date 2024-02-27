Cumhuriyetin 100. Yıl Anısı Bıçkıdere Göleti'nde Yaşatılacak

Gölkay Park'ı yeniden vatandaşlara kazandıracak olan İzmit Belediyesi, bölgenin yeni cazibe merkezi olacak projede son aşamaya geldi. Yeşil ve mavinin kusursuz uyumu, eşsiz mimari stiliyle yeni bir kimlik kazanan alanın ismi de "100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" adı olarak değiştirildi.

Yenilenen kıyı bandı ve kesintisiz yürüyüş yollarıyla doğayla iç içe yeni nesil bir yaşam alanı sunan proje, yaklaşık 4 bin metrekarelik ferah bir alandan oluşuyor. 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti 10 bağımsız kafe, sosyal alanları, seyir terasları, ağaçlı meydanı, çocuk oyun alanlarıyla İzmitliler için göl manzarası eşliğinde güzel bir atmosfer sunacak.

Vira Haber