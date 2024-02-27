Jandarma Ekipleri Kaçak Ava Geçit Vermedi

Olay, Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından baraj ve göletlerde yasadışı avlanmanın önlenmesi amacıyla icra edilen devriye esnasında Dandalaz Barajı'nda bot ile balık ağı çekmek suretiyle kaçak av yapan İ.Ş. isimli şahıs yakalandı. Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince şahsa 10 bin TL idari para cezası uygulanırken, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna Muhalefet suçundan da adli süreç başlatıldı.

Vira Haber