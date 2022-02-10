Preveze Denizaltı Modernizasyonu’nda Kritik Tasarım Aşaması Tamamlandı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., dünyanın en aktif donanmalarından biri olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı yerlilik ve millik oranı azamiye çıkarılmış sistemleri ile donatmayı sürdürüyor.

SSB tarafından başlatılan, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu’nda, önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. 4 adet Preveze Sınıfı Denizaltı’nın modernizasyonunu kapsayan PREVEZE-YÖM Projesinde, tasarım aşamalarının devamı esnasında teslim edilmesi gereken Atalet Seyir, CTD Prob, Soğutulmuş Su ve Statik İnverter sistemlerinin deniz kabul tecrübelerinin başarı ile tamamlanmasının ardından, projenin Kritik Tasarım Aşaması da SSB tarafından onaylandı. Böylece projede tasarım aşamaları sona ermiş oldu.

PREVEZE-YÖM ile eş zamanlı olarak yürütülen ve STM’nin platform entegrasyonu sorumlusu olduğu MÜREN Savaş Yönetim Sistemi Projesinde de, ilk gemi için platform entegrasyonu tamamlandı.

STM’YE PREVEZE'DE KRİTİK GÖREVLER

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan TCG Preveze (S-353), TCG Sakarya (S-354), TCG 18 Mart (S-355) ve TCG Anafartalar (S-356) denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor. Projede, STM-ASELSAN-HAVELSAN ve ASFAT İş Ortaklığı tarafından tedarik edilen tüm ürünlerin platform entegrasyon faaliyetleri STM sorumluluğunda ilerliyor.

DENİZALTI PLATFORMLARINDA ÖNCÜ PROJELER

STM, Türk Donanması ile dost ve kardeş ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının, daha etkin görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

Türk Donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY Sınıfı Denizaltının Modernizasyonunu 2015 yılında başarı ile tamamladı. Halen 4 adet Preveze Sınıfı Denizaltının modernizasyonunda sistem tedarik ve platform entegrasyonu sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdüren STM, Türkiye’nin Milli Denizaltı Projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Reis Sınıfı) Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında da kritik görevler üstleniyor. Bu kapsamda, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50’yi, 2021 yılında ilk kez Türkiye’de üreten STM, tarihi bir başarıya imza attı.

STM, Pakistan’ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Khalid Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda 2016 yılından beri ana yüklenici olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Agosta 90B Modernizasyon projesinde ilk denizaltıyı teslim eden STM, diğer iki denizaltının modernizasyon çalışmalarını Pakistan’da devam ettiriyor. Türkiye’de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olan STM, bir Türk firması olarak ilk kez bu proje ile yabancı bir ülkenin denizaltı modernizasyon projesinde ana yüklenici olarak imzasını da atmış oldu. STM, insansız su üstü ve su altı sistemleri ile milli denizaltı tasarım çalışmaları ve STM 500 olarak adlandırdığı küçük tonajlı denizaltı konularında da çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.