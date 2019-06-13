Prof. Dr. Nazlıkul’a Kent ve Yaşam ödülü

Virahaber Yazarı Prof.Dr. Hüseyin Nazlıkul, Tamamlayıcı tıp ve Noralterapi alanında Türkiye’de ve Avrupa’da yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verildi.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam ödülleri kapsamında bu yıl 15. Kent ve Yaşam ödülleri sahiplerini buldu.

Tamamlayıcı tıp ve Noralterapi alanında Türkiye’de ve Avrupa’da yaptığı bilimsel çalışmalarla kamuoyunun ve bilim dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Virahaber yazarı Prof. Dr Hüseyin Nazlıkul bu çalışmalarından dolayı Kent ve Yaşam ödülüne layık görüldü.

Nöralterapi başta olmak üzere, sporcu beslenmesi, kineziyoloji, ozon tedavisi, hipnoz, manyetik alan tedavi, manuel terapi, akupunktur, özelliklede MAPS mikro sistem akupunktur, EAV Akupunktur, hormon tedavisi, timus tedavisi, homöpati, fitoterapi – fitoterapi (şifalı bitkilerle tedavi), tamamlayıcı arınma detoks, şelasyon, meditasyon, uykunun önemi, ortomoleküler tıp ve biyolojik tıp konusunda pek çok bilimsel çalışması olan Prof. Dr Nazlıkul’a ödülü YAPDER Genel Başkanı Mehmet Gözcü ve İstanbul Eski Milletvekili Yüksel Çengel tarafından verildi.

Daha yaşanabilir kentler için proje üreten kişi ve kurumları onurlandırmak ve cesaretlendirmek amacıyla bu yıl 15’incisi düzenlenen Kent ve Yaşam Ödülleri törenine çeşitli illerden iş insanları, sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar katıldı.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri , Kent ve Yaşam ödülleri alanında Oscar olarak nitelendiriliyor.

Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacı ile verilen geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Prof. Dr Hüseyin Nazlıkul kimdir?

1963 yıllında Pazarcık'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimini Almanya'da tamamladı. Yüksek öğrenimine Frankfurt am Main Wolfgang Johann Goethe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayan Dr. Nazlıkul öğreniminin bir kısmını da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

1996 yılından beri aktif koruyucu hekimlik kapsamında Nöralterapi başta olmak üzere, sporcu beslenmesi, kineziyoloji, ozon tedavisi, hipnoz, manyetik alan tedavi, manuel terapi, akupunktur, özelliklede MAPS mikro sistem akupunktur, EAV Akupunktur, hormon tedavisi, timus tedavisi, homöpati, fitoterapi – fitoterapi (şifalı bitkilerle tedavi), tamamlayıcı arınma detoks, şelasyon, meditasyon, uykunun önemi, ortomoleküler tıp ve biyolojik tıp konusunda pek çok bilimsel çalışmada yer aldı ve bu konuda Avrupa da pek çok bilimsel kurulda aktif çalışmaların içinde oldu.

Dr. Nazlıkul 2004 yılından beri Bilimsel Tamamlayıcı (Komplementer) Tıp ve Regülâsyon Derneği, Bilimsel Nöralterapi ve Regülâsyon Derneği’nin kuruyucu üyesi ve başkanıdır. Manuel Tıp Derneğinin II. Başkanı ve Bilimsel Akupunktur ve Regülâsyon Derneğinin onursal başkanıdır.

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