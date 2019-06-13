Umman Körfezi'nde dünyayı sarsan patlama!

Umman Körfezi'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama oldu. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları grubu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait tankerlerde meydana gelen durumdan haberdar olduklarını bildirdi, detay vermekten kaçındı. Tayvan merkezli CPC de Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu. Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya'ya ait iki tankerin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı.

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

JAPON TANKERLERİNE SALDIRI

Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya'ya ait iki tankerin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı.

TAYVAN'A AİT TANKER VURULDU

Tayvan merkezli CPC de aynı bölgede kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından gemide görev yapan 21 personel tahliye edildi.

NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait Front Altair adlı tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı ve bu sebeple yangın çıktığı duyuruldu. Gemide görev yapan 23 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran resmi ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki iki tankerde görev yapan 44 personelin İran bayraklı gemiler ve İranlı yetkililer tarafından kurtarıldığını açıkladı.

İRAN MEDYASI: 44 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan İran medyası, Umman Körfezi'nde ham petrol yüklü 2 tankerde meydana gelen patlama sonrası 44 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Patlama sonrasında tanker personellerinin acil yardım çağrısında bulunduğu; tankerlerden birinin batmaya başladığı belirtildi.

Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki limandan yüklenen ham petrolü taşıdığı belirtiliyor.

İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, patlamanın incelendiğini duyurdu.

ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu'nun da saldırıya uğradığı düşünülen iki tankere yardım için bölgeye ekiplerini gönderdiği belirtiliyor.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

FRONT ALTAIR TANKERİNİN ÖZELLİKLERİ

IMO: 9745902

MMSI: 538007007

Çağrı İşareti: V7UH9

Bayrak: Marshall Is [MH]

AIS Gemi tipleri: Tanker

Brüt Tonaj (GRT): 62849

Detveyt: 109894 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 251.84m × 44m

Yapım Yılı: 2016

KOKUKA COURAGEOUS TANKERİNİN ÖZELLİKLERİ

IMO: 9568495

MMSI: 371880000

Çağrı İşareti: 3FKN6

Bayrak: Panama [PA]

AIS Gemi tipleri: Tanker - Hazard B

Brüt Tonaj (GRT): 19349

Detveyt: 27000 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 170m × 26.8m

Yapım Yılı: 2010

Vira Haber