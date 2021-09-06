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  3. Prof. Mustafa Sarı, 'denizin dibini yorgan gibi örten' müsilajın görüntüsünü paylaştı
Prof. Mustafa Sarı, 'denizin dibini yorgan gibi örten' müsilajın görüntüsünü paylaştı

Prof. Mustafa Sarı, 'denizin dibini yorgan gibi örten' müsilajın görüntüsünü paylaştı

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin dibinde etkili olan müsilajın görüntülerini paylaşarak sorunun hala devam ettiğini hatırlattı.

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Marmara Denizi’nde dip yapısının yüzeye vurmasıyla ortaya çıkan müsilaj sorunu haftalardır gündemden düşmezken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler harekete geçerek yüzeyi temizlemeyi başarmıştı.

Birçok uzmanın bildirdiğine göre bu ‘temizlik‘ yeterli değil. Müsilaj hala denizin dibinde yoğun ve etkili. Deniz salyasının temel sebepleri olarak denize yeterince arıtılmadan bırakılan atık sular, derin deniz deşarjları, denizi etkileyen akıntılar ve su sıcaklığının artmasına da sebep olan iklim değişikliği gösteriliyor.

Prof. Sarı Twitter üzerinden dalış görüntülerini paylaşarak şunları yazdı: “Deniz dibini yorgan gibi örten müsilaj, parçalanırken siyah, ince dokulu bir çamura dönüşüyor. Dibe elimi daldırdığımda ortaya çıkan görüntü böyle. 4 Eylül 2021, Derinlik 17,5 m, Erdek Körfezi.”

Vira Haber

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