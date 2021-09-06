Prof. Mustafa Sarı, 'denizin dibini yorgan gibi örten' müsilajın görüntüsünü paylaştı

Marmara Denizi’nde dip yapısının yüzeye vurmasıyla ortaya çıkan müsilaj sorunu haftalardır gündemden düşmezken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler harekete geçerek yüzeyi temizlemeyi başarmıştı.

Birçok uzmanın bildirdiğine göre bu ‘temizlik‘ yeterli değil. Müsilaj hala denizin dibinde yoğun ve etkili. Deniz salyasının temel sebepleri olarak denize yeterince arıtılmadan bırakılan atık sular, derin deniz deşarjları, denizi etkileyen akıntılar ve su sıcaklığının artmasına da sebep olan iklim değişikliği gösteriliyor.

Prof. Sarı Twitter üzerinden dalış görüntülerini paylaşarak şunları yazdı: “Deniz dibini yorgan gibi örten müsilaj, parçalanırken siyah, ince dokulu bir çamura dönüşüyor. Dibe elimi daldırdığımda ortaya çıkan görüntü böyle. 4 Eylül 2021, Derinlik 17,5 m, Erdek Körfezi.”

Deniz dibini yorgan gibi örten müsilaj, parçalanırken siyah, ince dokulu bir çamura dönüşüyor. Dibe elimi daldırdığımda ortaya çıkan görüntü böyle. 4 Eylül 2021, Derinlik 17,5 m, Erdek Körfezi pic.twitter.com/yuxlrB5Prr — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@mustafasari_van) September 5, 2021

Vira Haber