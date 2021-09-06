Şirketler Haliç’te yelken açtı

Şirketlerin kendi iş birimlerinden oluşturduğu farklı takımlarla katılabildiği ve birbirine eşit teknelerle yarıştığı Bosphorus Cup Corporate organizasyonunun ilki Haliç’te gerçekleşti. Nestle Türkiye, Glass House, Future Bright, ING ve Gorbon Seramik tarafından üç asil ve bir yedek kişiden oluşturulan sekiz takım, haftalar önce başlayan antrenman yarışları ve eğitimleri tamamlayarak, 4-5 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca birbirleri ile yarıştı. Haliç’in tarihi sularında gerçekleşen final, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle yüksek rekabetin yaşandığı görsel bir şölene sahne oldu.

Bosphorus Cup ve Vira Yatçılık iş birliğiyle, bu yıl ilki gerçekleşen Bosphorus Cup Corporate’in final yarışını kazanan, Nestle Türkiye’den Nescafe Xpress ekibi oldu.

Çalışanlarına değer veren şirketler yarıştı

İlk defa gerçekleştirilen Bosphorus Cup Corporate ilgili açılamalar yapan Vira Yatçılık Kurucusu Efe Özbil, etkinlikte yer alan şirketlerin çalışanlarını değerli hissettirdiğine değindi. Özbil sözlerine şöyle devam etti: “ING, Nestle Türkiye, Glass House, Future Bright ve Gorbon Seramik çalışanları tarafından oluşturulan farklı takımlar, Delphia 24 tipi birbirine eş teknelerle haftalar boyunca antrenmanlar gerçekleştirdi ve 4-5 Eylül tarihlerinde de kendi aralarında yarıştılar. Şirketler Bosphorus Cup Corporate sayesinde hem ekip motivasyonunu artırdı hem de tüm çalışanlarına yelken tanışma ve yelken yapabilme imkânı sağladılar.”

İstanbul’un tanıtımına katkı

Bosphorus Cup’ın 20. yılı onuruna ve İstanbul’un tanıtımına 20 yıldır yaptıkları katkıyı artırmak hedefiyle böyle bir projeyi başlattıklarına dikkat çeken Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup Corporate’i geleneksel hale getireceklerini belirtti. Gorbon, yeni organizasyonları ile ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bosphorus Cup, tüm dünyadan yelken severlerin takip ettiği bir etkinlik olmanın yanı sıra, İstanbul’un tanıtımına da büyük bir katkı sağlıyor. Bu katkıyı daha da artırabilmek için Bosphorus Cup Corporate’i hayata geçirdik. Özellikle Pandemi döneminde uzaktan çalışanların, bu etkinlik sayesinde açık havada takımlarını kurarak yarışmalarını ve moral bulmalarını hedefledik.”

Vira Haber