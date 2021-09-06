Kadıköy'de vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

Dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurdan düşen adam hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.

Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.

Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vira Haber