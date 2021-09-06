Türkiye, lojistikte köprü ülke oldu

İZFAŞ ev sahipliğinde Fuar İzmir’de yapılan “Pandemi Sonrası Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Sektöründe Yeni Stratejiler” başlıklı online panelde, COVID-19 pandemisi ile denizciliğin kilit sektör, Türkiye’nin de lojistik köprü haline geldiği vurgulandı. Toplantıda denizcilik ve lojistiğin ana gündemlerinin yeşil denizcilik ve dijitalleşme olduğuna dikkat çekildi. Toplantının moderatörlüğünü yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, pandemi ile beraber küresel ticarette deniz taşımacılığının kilit sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Öztürk, “İnsanların ihtiyaçları sonsuz. Dolayısıyla lojistik sektörü katlanarak büyüdü. Türkiye ise lojistikte gerçekten köprü ülke oldu. Avrupalı birçok satıcı, lojistik maliyetteki artıştan dolayı Çin’deki siparişlerini bir kenara bırakıp Türkiye’den mal alma arayışına girdi. Böylece yıllık ihracatımız 207 milyar doların üzerine çıktı. Ülkemizin ihracatının yarısından fazlası Avrupa Birliği’ne gerçekleştiriliyor. Gelecek ek ihracat talebini karşılamak için yeni konteyner ve Ro-ro hatları gündeme gelmelidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz liman şehirleri ile İzmir’i birbirine bağlayacak projelerini önemli buluyoruz” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, ticaret savaşları ve sonrasında pandemi nedeniyle dünya ticaretinde çok büyük düşüş yaşandığını belirterek, “En keskin düşüş ise Ortadoğu’da gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkelerin ticaretinde daha hızlı bozulma yaşandı. Küresel gemi /liman uğrakları 2020 ilk yarısında yüzde 8.7, ikinci çeyrekte yüzde 17 azaldı. En çok düşüş Avrupa ve Akdeniz limanlarında oldu. Bu ortamda denizciliğin vazgeçilmez olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Krizlere alışık olan denizciler, bu sürece de en hazırlıklı sektördü. O nedenle denizcilik firmaları ve limanlar bu zor dönemi başarılı şekilde atlattı” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Okan Tuna, lojistik sektörünün dijitalleşmenin yanı sıra çevreye duyarlı taşımacılığı da desteklediklerini söyledi. Sektörün yeşil taşımacılığa nasıl baktıklarına yönelik yeni bir araştırma yaptıklarını açıklayan Tuna, “Öncü sonuçlara göre lojistik işletmeler ve dış ticaret firmaları, çevreye duyarlı olan taşıyıcıların ek maliyetini ve transit sürede yaşanacak artışı kabul etmeye hazır. Firmaların yarısından fazlası yeşil projelerle ilgili yatırım yapmak istiyor” dedi.

Vira Haber