PRÜ Rektörü Erdoğan babasını kaybetti

Merhum Mehmet Ali Erdoğan’ın cenazesi yarın (8 Eylül Cumartesi) Antalya Murat Paşa Cami'inde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Vira haber olarak, merhum Mehmet Ali Erdoğan’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı dileriz.

Vira Haber