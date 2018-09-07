PRÜ Rektörü Erdoğan babasını kaybetti
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'ın babası Mehmet Ali Erdoğan, hayatını kaybetti.
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Merhum Mehmet Ali Erdoğan’ın cenazesi yarın (8 Eylül Cumartesi) Antalya Murat Paşa Cami'inde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
Vira haber olarak, merhum Mehmet Ali Erdoğan’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Piri Reis Üniversitesi, Rektör, Prof. Dr. Oral Erdoğan, Mehmet Ali Erdoğan
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