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PRÜ Rektörü Erdoğan babasını kaybetti

PRÜ Rektörü Erdoğan babasını kaybetti

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'ın babası Mehmet Ali Erdoğan, hayatını kaybetti.

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Merhum Mehmet Ali Erdoğan’ın cenazesi yarın  (8 Eylül Cumartesi) Antalya Murat Paşa Cami'inde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Vira haber olarak, merhum Mehmet Ali Erdoğan’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı dileriz.

Vira Haber

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