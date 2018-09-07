Majesty Yachts tekne severlerle buluştu!

Dünyanın en iyi süperyatları arasında bulunan Majesty Yachts, dünyanın en seçkin yat fuarları arasında bulunan Cannes & Monako Boat Show'larına katılım öncesi İstanbul boğazının eşsiz atmosferinde, Çırağan Palace Kempinski'de özel bir gösterime ev sahipliği yaptı.

Majesty Yachts özel tekne koleksiyonunu, Türkiye'de başarıyla temsil eden yat distribütörü B&C Marine tarafından tüm tekne tutkunlarının bir araya getirildiği buluşmaya, Majesty YachtsSatış Başkanı Notis Menelaou katıldı.

Dünyanın en iyi 10 süperyat üreticisi listesinde yer alan süperyat ve yat markası Majesty Yachts'ın İstanbul'da yaptığı ön buluşmada, davetliler şık bir İstanbul gecesinde B&C Marine ile Majesty Yachts'in ayrıcalıklarını keşfettiler.

Majesty Yachts Satış Başkanı Notis Menelaou ve Türkiye distribütörü B&C Marine Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erer ev sahipliğinde yapılan özel davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından Jülide-Mehmet Ali Berkman, Sibel-Ercan Kerimoğlu, Beste-Mustafa Yurttaş, Tülay-İbrahim Dölen, Gilman-Mesut Karadeniz, Begüm-Ömer Ballı, Ayşegül-Hakan Kodal, İpek-Berk Köse, Ekrem Cevheroğlu, Murat Ektiren, Özlem Kaymaz, Tuğçe Eyilik, Bilge Alemdar, Ayşe-Erol Demirer ve Meltem Güneri gibi isimler katıldı.

Majesty Yachts tarafından, Majesty 100 ve Majesty 125 gibi tersanenin en başarılı modellerinin sergileneceği Cannes ve Monako yat fuarlarına katılım öncesinde, İstanbul'da Majesty 110 modelini yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulan konuklar, davette ünlü şef Hazer Amani özel ikramları ve keman sanatçısı Ceren Aksan'ın performansı ile de keyifli vakit geçirdiler.

Majesty Yachts, dünyanın en yenilikçi teknolojisi ile Ortadoğu'nun en büyük lüks yat pazarının kalbi Dubai'de yer alan özel tersanesinde üretiliyor. Tersane, 36 yıllık yat ve süperyat üretimi, uluslararası yönetimi, dünyaca ünlü İtalyan, İngiliz ve Alman iç ve dış tasarımlarıyla, güçlü ve uluslararası bir geçmişe sahip bulunuyor.

Majesty Yachts Satış Başkanı Notis Menelaou, "Türkiye pazarını Avrupa ve Akdeniz'deki en güçlü pazarlardan biri olarak görüyorum. Her bir pazarı bireysel olarak ele almak gerekirse, Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler arasında tekne konusunda Türkiye'nin en önemli pazar olduğunu söyleyebilirim. Eğer Türkiye'de denizciliğin ve tekne sektörünün geleceği hakkında konuşmak gerekirse, dünyada meydana gelen her iniş çıkışa rağmen, Türkiye'deki pazarın büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. İnsanlar tekne almaya devam edecekler, çünkü Türkler tekneleri ve denizi çok seviyor. Buradaki arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle iş yapmaya devam edeceğimiz yılları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Majesty Yachts Türkiye Distribütörü B&C Marine Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erer, "Bu sene B&C Marine'nin 10. yıldönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz. 10 yıl önce deniz ve tekne tutkusuyla bu işi yaratmaya karar vermemizden itibaren bu yolda bizimlebirlikte olan ekibimize ve sadık müşterilerimize müteşekkiriz. B&C Marine, güçlü adı ile müşterileri tarafından saygı ve güvene sahip olmasının yanı sıra, insanların deniz ve tekne tutkularına sevgi ve saygı duyarak da var olacaktır. Majesty Yachts gibi dünyanın önde gelen bir süperyat markasının Türkiye temsilciliğini üstlenmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda datekne tutkunlarına özel proje ve etkinlerimizi sürdüreceğiz. " dedi.

Çağdaş, zamansız stilin sade lüks doğal malzeme ile uyumu…

Yüksek kaliteli yat inşaatı, seri üretim ve tekne sahiplerinin hayallerini gerçekleştirmelerini sağlayan kişiye özel tasarımları ile Majesty Yachts bugün düzenli olarak dünyanın önde gelen uluslararası yat fuarlarında sergileniyor. Tersanenin, dünya çapında Almanya, Fransa, Monako, Rusya, Ukrayna, İspanya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, Türkiye, Avustralya, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Katar, Kuveyt gibi 18 ülkeyi kapsayan geniş küresel bir ağı var.

Majesty Yachts'ın, tek bir çatı altında 48 feet'den 175 feet'e kadar bir geniş yat yelpazesi ile semi-custom süperyatları bulunuyor. Majesty Yachts,yenilikçi tasarımı ve üretim standartları ile, yat yapımı kalitesinde dünya çapında süperyat ödüllerine en çok sahip olan yat üreticileri arasında. Yat yapımının yüksek kalitesi, seri üretim ve dikkat çekici derecede özelleştirme, yat sahiplerinin hayallerini tasarımda gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Majesty Yachts, çağdaş, zamansız şekillendirici stili, lüks doğal malzemesi ve kullanılan malzemelerin sağlam yapısı ile diğer yat üreticilerinden ayrılıyor. Bugün, Majesty Yachts, sadece denizcilik kabiliyetinden dolayı değil, aynı zamanda uluslararası standartlara uygun kusursuz kalite standartlarından dolayı da en ünlü yat markalarından biri olarak yerini alıyor.

Majesty Yachts 110 serisinin özellikleri

2016 yılında suyla buluşan Majesty 110, Majesty Yachts'ın lüks 3 deck flybridge motor yat serisine en son eklenen modelleri arasında. 34 metre uzunluğu ile Majesty 110, özgürlük ve yaşam stili temaları göz önüne alınarak geniş iç mekan ve büyük açık hava eğlence özelliklerini sunmak adına eşsiz bir şekilde tasarlanmış. Geniş iç kabinleriyle Majesty 110 misafirlerini rahatça ağırlama kapasitesine sahip.

Vira Haber