PRÜ’de kaptan köşkü Tamer Kıran’a emanet

2007 yılında başladığı Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını 12 yıl kesintisiz sürdüren Metin Kalkavan’ın görev süresi doldu. Kalkavan’ın görev süresinin dolması üzerine 17 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantısında yapılan oylama sonucunda Mütevelli Heyeti Üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, üyelerin oybirliğiyle Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçildi.

Öte yandan Tamer Kıran geçtiğimiz Şubat ayında da Türk Deniz Eğitim Vakfı Olağan Mütevelliler Kurulu toplantısında 17 yıllık TÜDEV bayrağını Süalp Ömer Ürkmez’den devralmıştı.

Tamer Kıran kimdir?

1969 Yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde bitirmiş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, "Uluslararası İlişkiler" bölümünden Lisans Diploması aldı. Londra'da bulunan London City College'de "Deniz İşletmeciliği - Diploma In ShipManagement" eğitimi aldı, 1990 yılında armatörlük ve tersanecilik alanlarında faaliyet gösteren aile şirketi "Kıran Holding'de" çalışma hayatına başladı. Halen Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini sürdürüyor.

8 Nisan 2018 tarihinde yapılan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri Deniz Ticaret Odası seçimlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 8. Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Bu görevi ile birlikte halen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de ifa ediyor.

Bu görevlerin yanında;

· Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi,

·Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi,

· TURMEPA Deniz Temiz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

· DEİK - Türk-Malta İş Konseyi İcra Kurulu Üyesidir.

Bu görevlerin dışında geçmişte ;

· 2006-2014 yılları arasında Türk Deniz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

· 2007-2014 yılları arasında İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

· 2012-2013 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği,

· 2011-2014 yılları arasında "İMEAK Deniz Ticaret Odasını" temsilen "Uluslararası Deniz Ticaret Odasında" Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu,

· 2014-2018 yılları arasında Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı

İngilizce bilen Tamer Kıran evli ve üç çocuk babası.

Vira Haber