ASFAT ile Türk Loydu arasında MİLGEM sözleşmesi

ASFAT AŞ ile Türk Loydu arasında Pakistan’a inşa edilecek 4 adet MİLGEM tipi korvetin klaslama faaliyetleri için Türk Loydu Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Esat Akgün'ün katılımıyla sözleşme imzalandı.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Türk Loydu arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek olan 4 adet MİLGEM korvetinin klaslama faaliyetleri için klaslama sözleşmesi imzalandı.

Klaslama sözleşmesi imza töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı içindeki ASFAT Proje Yönetim Ofisi’nde Türk Loydu Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Esat Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında Pakistan için üretilecek olan MİLGEM Korvetlerinin klaslama faaliyetleri, Türk Loydu tarafından gerçekleştirilecek.

ASFAT AŞ ile Pakistan Üretim Bakanlığı arasında 4 adet MİLGEM Korvetinin inşasını kapsayan 1 milyar dolardan fazla değere sahip anlaşma, geçtiğimiz yıl imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında üretilecek gemilerden 2 adeti Türkiye’de, 2 adeti ise Pakistan’ın Karaçi Tersanesi’nde inşa edilecek.

Askeri operasyonlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan ve Pakistan için üretilecek olan MİLGEM tipi korvetler, halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan MİLGEM gemilerine göre birtakım farklı özelliklere sahip olacaklar.

Bu kapsamda, tasarım faaliyetleri devam ediyor.

Vira Haber