QTerminals Antalya Karbonu Nötrleyerek TSE İklim Dostu Kuruluş Belgesi’ni Yeniledi

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına destek olarak küresel ısınma ile mücadeleye katkı sağlıyor. QTerminals Antalya, faaliyetleri sonucu meydana gelen 2.573 eşdeğer ton CO2'yi, yenilenebilir enerji projelerine destek vererek nötrledi ve İklim Dostu Kuruluş Sertifikasını yeniledi.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2019 yılı doğrulanmış sera gazı emisyonlarını nötrleyerek TSE’den “İklim Dostu Kuruluş” unvanı kazanan ilk liman olan QTerminals Antalya, bu yıl da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek ‘’İklim Dostu’’ liman olmayı sürdürdü.

Gelecek nesillere daha temiz ve yanaşabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklediklerini söyleyen QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Tüm faaliyetlerimizde çevre ve enerji mevzuatlarına uygun hareket eden, en iyi standartları benimseyen bir işletmeyiz. İş süreçlerimizde çevresel etkileri minimuma indirmenin ve doğal kaynakları korumanın yollarını arıyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde bu alandaki önemli sertifikaları almaya başardık. Liman sektörüne özgü bir çevre yönetim standardı olan PERS’e tam uyum sağlayarak çevre yönetim çalışmalarımızı kanıtladığımız ECOPORTS PERS Sertifikası, çevresel etkileri en iyi şekilde yönettiğimizin ve operasyonlarımızda enerji verimliliğini sağladığımızın kanıtı olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazı Envanteri Yönetimi sertifikaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ve 2020 yılında kriterlere tam uyum sağlanarak kazandığımız “Sıfır Atık Belgesi” sahibiyiz. Bunun yanı sıra ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunması amacıyla kurulan TURMEPA’nın da destekçilerinden biriyiz. TSE’den 2019 yılında aldığımız “İklim Dostu Kuruluş” unvanımızı korumayı başararak geçtiğimiz günlerde bu belgemizi de yeniledik. Çevremizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

QTerminals Antalya, geçtiğimiz aylarda erozyonla mücadele ve orman varlığının artırılması amacıyla Orman Mühendisleri Odası iş birliğinde 10 bin fidan bağışlayarak Antalya Konyaaltı’nda bir hatıra ormanı oluşturdu.