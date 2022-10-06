Ege'de Düzensiz Göçmen Taşıyan Teknenin Batması Sonucu 16 Kişi Öldü
Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu.
Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.
Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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Etiketler : göçmen, yunanistan
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