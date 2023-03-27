Ramazan’da En Çok Balık Tercih Ediliyor

Karadeniz’deki kafeslerde yetiştirilen Somon balığı kilosu 70-100 TL arasında satılırken, somon balığının iftarda genellikle ekşili ve güveç türü şeklinde tüketildiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, Ramazan’da en çok tercih edilen balığın somon olduğunu belirterek ”Satışlar şu anda güzel. Şu anda somonunun fiyatı 70-100 TL, çupra 120 TL, levrek 160 TL, istavrit 80-90 TL, mezgit 60-120 TL, barbunun ise fiyatı 80-150 arasında değişiyor. Tepsi balığı somon çok satılıyor. Ramazanda en çok tercih edilen somon. Vatandaş genelde somon ile ekşili, buğulama yapıyor. Somon en revaçta şu anda. Çupra da iyi satıyor ama somonun fiyatı biraz daha uygun olduğu için daha çok satıyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Vatandaş ekşili ve kızartma yapmak için tabii ki somon, levrek, çupra tercih ediyor. Kızartma için de istavrit ve mezgit de tercih ediyorlar. Çoğunlukla bunlar satılıyor. Fiyatlar Ramazan öncesi ile aynı değişmedi. En çok somon tercih ediliyor" derken, balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Ramazan’da genelde tepsi yemeği için somon en çok tercih edilen, bu balığı levrek ve çupra takip ediyor. Fiyatlar şu anda çok uygun. Sezonda 100-120 TL ye sattığımız somonlar şu anda 70-80TL. Balığı bu günlerde talep var” ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise Ramazan’ın ilk üçü günü satışların istenilen gibi olmadığını ama hafta sonundan itibaren balık satışlarının arttığını dikkat çekti.

Vira Haber