İranlı İklim Bilimci Kerimi, Su Sorununun Bölgesel Göçü Artıracağını Söyledi

"Afganistan, Pakistan ve Suriye de İran gibi kuraklıkla karşı karşıya. Bir ülkede yaşanacak su sorunu diğer ülkeleri de etkileyecektir. Bu sorun, İran'ın iç siyasetini etkileyeceği gibi bölgedeki göçü de artıracaktır"

İranlı iklim bilimci ve çevre uzmanı Dr. Nasır Kerimi, kuraklık ve su sorununun bölgesel göçü tetiklediğini ve bu durumun sosyal sorunlara neden olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, dünyanın dört bir yanından binlerce temsilcinin katılımıyla 22-24 Mart tarihlerinde New York'ta küresel su krizinin ele alındığı "BM 2023 Su Konferansı" düzenlendi. İranlı uzmanlar, söz konusu toplantıda ülkedeki kuraklık sorunu hakkında bilgi verdi.

İranlı iklim bilimci ve çevre uzmanı Kerimi, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kriziyle karşı karşıya olan İran'ın, BM'deki konferansta dile getirilen "yüksek veya kriz seviyesinde su sorunuyla karşı karşıya olan dünyanın yüzde 10'luk" kısmı içinde yer aldığını söyledi.

Su sorunuyla karşı karşıya olan 17 ülkeden 12'si Orta Doğu'da

Kerimi, "Yüzde 10'luk kısma giren 17 ülke var. Bunlardan 12'si Orta Doğu'da bulunuyor. İran da bu ülkelerden biri." dedi.

Bir ülkede yaşanan su krizinin civar ülkeleri de etkilediğine işaret eden Kerimi, "Afganistan, Pakistan ve Suriye de İran gibi kuraklıkla karşı karşıya. Bir ülkede yaşanacak su sorunu diğer ülkeleri de etkileyecektir. Bu sorun, İran'ın iç siyasetini etkileyeceği gibi bölgedeki göçü de artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"Su sorunu yaşam alanını daraltıyor"

Ülkede bulunan barajlardaki suyun iktisatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Kerimi, şöyle konuştu:

"Mevcut kaynak ile tüketim arasındaki orantı dikkate alınmaz ise her zaman su sorunu yaşanır. Tahran büyük bir metropol. Kereç'le Varamin de ona bağlandı. Tahran'a su getirmek için 200 kilometre çapındaki alanda nerede bir su kaynağı varsa kuyu kazıldı ve baraj yapıldı. Bu durum doğal hayatı tehdit ediyor."

Ülkedeki su sorunu nedeniyle kırsal bölgelerden metropol kentlere göçün arttığını kaydeden Kerimi, bu durumun yaşam alanının daralması anlamına geldiğini belirtti.

Kerimi, "İran'da su krizi nedeniyle yaşam alanının küçülmesi, ülkede ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmayı bünyesinde barındıran bir sorun." diye konuştu.

"Huzistan'daki ana sorun kötü yönetim"

İranlı uzman, su krizi nedeniyle son yıllarda yer yer gösteri ve çatışmaların yaşandığı Huzistan eyaletindeki ana sorunun ise kötü yönetim olduğunu söyledi.

Kerimi, "Huzistan'daki sorun, susuzluk veya suyun az olmasından ziyade altyapı sorunu ve su kaynaklarının yanlış kullanılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber