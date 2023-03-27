Sultanbeyli'de Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Sultanbeyli'de dereye düşen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde seyir halinde olan 34 CBY 687 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine korkulukları aşarak dereye düştü.
Sürücünün hafif yaralandığı kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vira Haber
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