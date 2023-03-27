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Yusufeli'nin Eski İlçe Merkezi Baraj Suları Altında Kalmaya Başladı

Yusufeli'nin Eski İlçe Merkezi Baraj Suları Altında Kalmaya Başladı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 85 metreyi geçmesiyle eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı.

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Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 85 metreyi geçmesiyle eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı. Binaların yıkım işlemlerinin devam ettiği eski ilçe merkezinden yeni yerleşim yerine henüz taşınmayan bazı esnaf, iş yerlerini boşaltmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Vira Haber

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