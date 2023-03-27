İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Çıldır Gölü'nün Yüzeyindeki Buz Tabakası Tamamen Çözüldü
Çıldır Gölü'nün Yüzeyindeki Buz Tabakası Tamamen Çözüldü

Çıldır Gölü'nün Yüzeyindeki Buz Tabakası Tamamen Çözüldü

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün son hallini görenler şaşırıyor.

A+A-

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün son hallini görenler şaşırıyor. Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü.

vira-haber-gol-1.jpgvira-haber-gol-3.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 25 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.