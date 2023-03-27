Çıldır Gölü'nün Yüzeyindeki Buz Tabakası Tamamen Çözüldü
Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün son hallini görenler şaşırıyor.
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Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün son hallini görenler şaşırıyor. Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü.
Vira Haber
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Etiketler : çıldır gölü, buz tabakası
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