Sırena Yachts’ın En Yeni Modeli Sirena 48, Uluslararası Palm Beach Fuarına Damgasını Vurdu

İlk gövdesi daha suya inmeden dünya çapında 17 adet satılan Sirena 48, sahibinin isteğine göre birçok farklı seçenekte yerleşim planıyla sunuluyor. Sirena 48’in ilk teknesi Eylül ayında yapılacak Cannes Yachting Festival’de dünya karşısına çıkacak.

Sirena Yachts, ilk kez Ocak ayında tüm dünyaya duyurduğu en yeni modeli Sirena 48’i ABD’li tekne tutkunlarıyla tanıştırdı. ABD’nin en büyük yat fuarlarından biri olan Palm Beach International Boat Show’da podyuma çıkan Sirena 48 tüm ilgiyi üzerine topladı. 23-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen fuardaki tanıtımda modelin şu ana kadar dünya çapında 17 adet satıldığı açıklandı.

Sirena Yachts’ın her modeline yansıttığı cesur ve ayırt edici tasarımın izlerini taşıyan Sirena 48, markanın lüks detay ve işlevselliğe verdiği önemin bir yansıması aynı zamanda. Geniş havuzluk ve kıç alanı için üç alternatif yerleşim planıyla sunulacak olan Sirena 48’in bu özelliği 50 feet altı teknelerde çok nadir rastlanıyor.

ABD’de büyük ilgi

Sirena 48’de iç ve güverte yerleşiminin yanı sıra flybridge’te de seçenekler sunuluyor. Flybridge’in standart yerleşiminde geniş bir yemek masası ile rahat güneşlenme minderlerinin bulunduğu ferah bir güneşlenme alanı yer alıyor. Flybridge’teki yerleşik dümen bölümü öylesine çarpıcı ki tekne sahibi kaptanlık görevini bırakmak istemeyecek. Sirena 48’in flybridge’i istenirse hardtop’la donatılacak ve üzeri güneş panelleriyle kaplanacak.

Sirena Yachts’ın ABD’de büyük bir sadık bir müşteri grubu oluşturduğuna dikkat çeken Sirena Yachts ABD Başkanı Constantinos K. Constantinou şunları söyledi: “Sirena Yachts’ın ABD'de çok kısa sürede sadık bir müşteri ve hevesli bir takipçi grubu oluşturmayı başarması etkileyici. ABD, Sirena Yachts için çok önemli bir pazar. Bu amaçla tasarımcı ve mühendis ekibimiz Sirena Yachts ailesine 50 feet altı bir yat ile katılmak isteyen ABD’li yatçıların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir süre önce yeni bir model için çalışmalara başlamıştı. Sirena 48 işte bu çabanın ürünü.

Performansıyla dikkat çekiyor

Hacimli gövdesiyle bir aile için bol miktarda iç alan sunan Sirena 48, bir adet bot, jetski veya diğer deniz oyuncaklarını taşımak için büyük bir yüzme platformuna sahip olacak. Seyir performansıyla dikkat çekecek olan Sirena 48, seçenekli motorlarla azami 26,3 knot hıza ulaşacak. Seyir hızı 15-16, ekonomik seyir hızı ise 10 knot olacak. Ekonomik seyir hızı 10 knot’ta yakıt ikmali yapılmaksızın yaklaşık 520 deniz mili yol yapabilecek.

Heyecanla beklenen Sirena 48’in ilk teknesi Eylül ayında yapılacak Cannes Yachting Festival 2023'te dünya karşısına çıkacak.

Vira Haber