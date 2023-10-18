Red Bull Sporcusundan Rumkale'de Uçurum Dalışı

Red Bull sporcusu Aidan Heslop, proje kapsamında mavi ve yeşil tonlarıyla göz kamaştıran Gaziantep Rumkale'de etkileyici bir dalış gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi tüm hızıyla devam ediyor.

Seride elde ettiği başarılarla dikkati çeken İngiliz sporcu Aidan Heslop, antik çağlara uzanan tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle büyüleyen Gaziantep Rumkale'de yapılan ilk uçurum dalışına imza attı.

Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşavma Manastırı gibi tarihi yapıları günümüze taşıyan Rumkale'de "bir ilk uçurum dalışı" gerçekleştiren 21 yaşındaki genç sporcu Aidan Heslop, Red Bull Cliff Diving World Series 2023'te genel klasmanda ikinci sırada yer alıyor.

Tarih boyunca Fırat Nehri üzerinde bir nehir kalesi işlevi gören Rumkale, bugün nehir üzerine inşa edilen barajla birlikte küçük bir gölün kenarında. Rumkale, dünyanın en iyi uçurum dalışı sporcularından biri olan Aiden Heslop için de sezonun bitimine bir etap kala mükemmel bir antrenman olanağı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heslop, 26 metreden yaptığı atlayışın ardından, "Türkiye'de olmak gerçekten harika. Rumkale de dalış yaptığım en inanılmaz yerlerden biri. Bu muhteşem nehir, etrafında bulunan tüm güzellikleriyle adeta bir dalış cenneti.

Burada dalış yapabildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. 2000 yıl önce insanların yaşadığı tüm bu mağaraları ve evleri aynı anda görebiliyorsunuz. Nefis tarihi güzelliklere sahip ve keşfedilecek çok fazla yer var." ifadelerini kullandı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2023, 19 Kasım'da Yeni Zelanda'da yapılacak son durakla tamamlanacak.

Vira Haber