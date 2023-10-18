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TCG Gökova, Libya Açıklarında İkmal Eğitimi Yapıyor

TCG Gökova, Libya Açıklarında İkmal Eğitimi Yapıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova, Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra etti.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında Libya açıklarında bulunan TCG Gökova tarafından, helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra edildi.

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Vira Haber

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