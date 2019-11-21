Rekabet Kurulu, Marport'un devrini inceleyecek

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, Kurul tarafından nihai olarak incelenerek karara bağlanacak.

1996 yılında, liman olarak Ambarlı Liman Kompleksi’nde hizmet vermeye başlayan ve 2001 yılında Arkas ve TIL ortaklığıyla kurulan Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., onlarca araç ve yedi adet rıhtımla, 530 bin metrekare alanda hizmet veriyor.

Vira Haber