Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

Askeri unsurlara ilave olarak sivil kamu, kurum ve kuruluşları ile müşterek eğitimler kapsamında; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılayı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi de tatbikata katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikata, Azerbaycan, Brezilya, Gürcistan, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Meksika ve Katar'dan toplam 40 gözlemci, Romanya'dan 2 karargah subayı, Bulgaristan'dan BGS Verni, Pakistan'dan PNS Alamgir ve Romanya'dan ROS Regele Ferdinand fırkateynleri, İtalya'dan 1 denizaltı, biri Pakistan ve biri Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 2 deniz karakol uçağı, Pakistan'dan 1 deniz özel kuvvet timi, Ürdün'den 1 gemiye çıkma timi, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya'dan toplam 3 sağlık personeli de katıldı.

Güvenlik uzmanları, tatbikata yüksek katılımın, Türkiye'nin gerek bölgesel bir güç, gerekse NATO'nun merkezinde bir ülke olarak ne derece önemli ve caydırıcı bir deniz kuvvetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Aynı kaynaklar, tatbikat ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dahli ve onayı olmayan hiçbir projenin hayata geçirilmeyeceğinin de güçlü bir şekilde gösterildiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki tatbikat süresince, ileri manevra talimleri, helikopterden gemiye dikey iniş, asimetrik tehdit altında liman çıkışı, taranmış kanalda seyir, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma atışları, karantina, dalış kazası, su üstü harbi, kaza-kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı personeli kurtarma, deprem tatbikatı ve kara bombardıman atışları gibi birçok faaliyet icra edildi.

Tatbikatın tamamlanmasıyla gemilerin ana limanlarına intikali esnasında uğurlama geçişi icra edildi. Tatbikata katılan gemilerin personelinin iştiraki ile Aksaz’da tatbikat sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vira Haber