Rekortmen Şahika Ercümen Sıfır Atık için Daldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi, rekortmen sporcu Şahika Ercümen ve basın mensuplarının katılımıyla Şanlıurfa’da sürdürülebilir kalkınma ve sosyo-ekonomik gelişmeye yönelik çeşitli UNDP projelerini ziyaret etti. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi ve Kilis’te yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında gerçekleşen ziyaretler sonrası Ercümen, Halfeti’de, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile birlikte atık, kirlilik ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek için bir dalış gerçekleştirdi.

Halfeti’de gerçekleştirilen “Sıfır Atık Dalışı” öncesinde düzenlenen etkinlik ve basın toplantısına; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın yanı sıra, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve UNDP Türkiye’nin “Sudaki Yaşam Savunucusu” Şahika Ercümen de katılarak sürdürülebilir kalkınma gündemi, çevre kirliliği, atık ve UNDP’nin Suriye krizinin çevresel etkilerine yönelik projeleri konularında açıklamalarda bulundu. “Ev Sahibi Topluluklar İçin Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı İle Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Kilis ve Haliliye’nin atık sorununa yönelik sürdürülebilir çözümlere ve sosyal uyum konusuna dikkat çekmeyi amaçladı.

Sıfır Atık Projesi önemli çünkü “Gezegenimiz, aslında bizim evimiz. Ve başka bir evimiz yok”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “Nüfus hareketleri, göç, artan kirlilik, çevresel kaygılar ve iklim değişikliği giderek daha fazla bağlantılı hale geliyor. Kilis ve Şanlıurfa’da ani nüfus artışı ile birlikte UNDP’nin krizlere müdahale yaklaşımı, gelişen, büyüyen ve mültecileri ağırlayan şehirlerin acil ihtiyaçlarına, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor. Çevre kirliliği, ağırlaşan atık sorunu ve kentlerin altyapı gereksinmeleri, bizi ve belediyeleri krizin çevresel etkileri üzerinde birlikte çalışmaya yönlendirdi” dedi.

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmaması durumunda, ekonomik sürdürülebilirliğin de sağlanamayacağını dile getiren Tomasi, “UNDP olarak bizim amacımız, sorumlu bir şekilde üreten ve sorumlu bir şekilde tüketen toplumlar oluşturabilmek. Üretimimizi gerçekleştirirken ürettiğimiz ürünlerin geri dönüşümünün yapılabilmesi gerekiyor. Atıkların en aza indirgenmesi gerekiyor. Sıfır atık toplumuna bu şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Şahika Ercümen ise, “Son yıllarda en çok karşılaştığım şey, suyun altındaki atıklar ve çöpler. Etkilenen bir doğa, artık nefes alamayacak hale geldiğimiz bir gezegen ve beraberinde ekonomimizin de bundan çok etkilendiğini görüyoruz. Geri dönüşüm imkanlarını kullanmadığımız için çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığımız bir gidişattayız. Sudaki Yaşam Savunucusu olarak bu görevi yapmaktan çok büyük bir onur duyuyorum.” dedi.

Etkinliğe katılan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da katı atık ve geri dönüşüm alanlarında UNDP ile birlikte yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konuşmaların ardından tekneyle dalış noktasına geçen heyet, Şahika Ercümen ve Claudio Tomasi’nin gerçekleştirdiği ‘Sıfır Atık Dalışı’nı takip etti.

UNDP, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep’te yerel idareleri ve özellikle belediyeleri sıfır atık sistemlerinin kurulması, etkin, verimli ve sürdürülebilir atık yönetimi ve bertarafı konularında gerekli plan, strateji ve politikaların geliştirilmesi, halkın çevre ve atık konularındaki duyarlılığının artırılması yoluyla destekliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile UNDP tarafından yürütülen “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi”, yoğun göç baskısı altındaki Kilis ve Haliliye’de atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmeyi ve toplum temelli, katılımcı bir atık yönetim sistemi geliştirerek toplumsal uyumu da desteklemeyi amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Yönetimi Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen proje kapsamında belediyelere teknik ekipman, araç desteği, modern atık getirme merkezleri sağlanıyor. Proje sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimleri, geri dönüşüm atölyeleri, geri dönüşüm konusunda mesleki eğitimler gibi aktivitelerle yerelde sıfır atık ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması amacıyla toplum desteği oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca toplumu, sıfır atık hedefi doğrultusunda harekete geçirmek için çeşitli teşvik mekanizmaları oluşturuluyor. Proje kapsamında ayrıca iki kadın kooperatifinin desteklenmesi yoluyla kadınların istihdama katılımının sağlanması ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için eğitimli “Geri Dönüşümcüler” yetiştirilmesi de hedefleniyor.

Vira Haber