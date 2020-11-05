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Rumelifeneri’nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Rumelifeneri’nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Rumelifeneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metrelik tekne kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.

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Rumelifeneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metrelik tekne kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak, barınağa çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Rumelifeneri girişinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’na emniyetli bir şekilde çekildi."

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Vira Haber

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