Ressam Ayşen Can'a Denizci Ziyaretçiler

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Ressam Ayşen Can'ın resim sergisini ziyaret etti.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Mustafa Can'ın da eşlik ettiği ziyarette hem Kıran hem Düzgit Ressam Ayşen Can'ın birer eserini koleksiyonlarına kattılar. Ressam Can, ikiliye sanat gündeminden düşmeyen "Geldikleri Gibi Giderler" adlı tablonun hikayesini de anlattı.

Ressam Can'ın Zafer Dönüşü adlı eserinin hali hazırda koleksiyonunda bulunduğunu belirten Kıran, "sanatın kendi içinde önemli dinamikleri bulunuyor ve disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Bu açıdan sanatçımızı tebrik ediyorum" derken, yine sanatçının aralarında Beybaba adlı eseri de olmak üzere üç eserini elinde bulunduran Düzgit ise sanatçının eserlerinde denizden esinlenmesinin denizcilik farkındalığı yaratması açısından önemli olduğunu söyledi.

Tamer Kıran'ın satın aldığı eser.