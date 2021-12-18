TÜRDEF YOLA ARİF BOSTAN VE EKİBİYLE DEVAM KARARI ALDI

Türkiye Denizcilik Federasyonu 6’ncı Olağan Genel Kurulu İTÜ Denizcilik Fakültesi Mühendis Suay Umut Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda seçime üç farklı liste girdi. Seçime; Türk Deniz Eğitim Vakfı Mezunlar Derneği (TÜDEVMED) Onursal Başkanı Kaptan Arif Yılmaz’ın gurubu, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis Ahmet Hamza’nın gurubu ve Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan’ın gurubu katıldı. Seçimin sonucunda “Başarının rotasını hep birlikte çizelim” sloganıyla yola çıkan Kaptan Arif Bostan ve ekibi kazandı.

Seçim sonuçları şöyle açıklandı:

Kaptan Arif Bostan ve ekibi: 60 oy

Arif Fırat ve ekibi: 55 oy

Ahmet Hamza ve ekibi: 22 oy

Seçim sonucunda demokrasinin kazandığını söyleyen Kaptan Arif Bostan, bütün derneklerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarına vurgu yaptı. Seçimin bittiğini ve bundan sonra hep birlikte çalışmak istediklerini dile getiren Bostan; seçime katılan her iki guruba da kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Türkiye Denizcilik Federasyonu’nun yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil

Arif Bostan

Teoman Mustafa Akyol

Ertan Gençay

Ayşe Olcay

Zafer Geyik

Ali Burçin Eke

Gürhan Burak Alkoç

Nuri Koray Kurun

Garip Erdoğan

Harun Akbaş

Hikmet Uyar

Murat Şahin

Ender Mert Eyigün

Aslı Arslan

Kamil Mamat

Yönetim Kurulu Yedek

Can Kıraç

Ali Yener

Erdem Alakuş

Süleyman Konut

Muhammet Bıyık

Emrah Demir

Seda Şen

Denetim Kurul Asil

Birol Bayraktar

Ömer Salcı

Cem Ercan

Denetim Kurulu Yedek

Murat Volkan

Tansel Akpınar

Sercan Durmuşoğlu

Kaptan Arif Bostan