TÜRDEF YOLA ARİF BOSTAN VE EKİBİYLE DEVAM KARARI ALDI
Türkiye Denizcilik Federasyonu’nun 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda üç farklı liste yarıştı. Yarışı, Kaptan Arif Bostan liderliğindeki “Başarının rotasını hep birlikte çizelim” sloganıyla yola çıkan ekip kazandı.
Türkiye Denizcilik Federasyonu 6’ncı Olağan Genel Kurulu İTÜ Denizcilik Fakültesi Mühendis Suay Umut Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda seçime üç farklı liste girdi. Seçime; Türk Deniz Eğitim Vakfı Mezunlar Derneği (TÜDEVMED) Onursal Başkanı Kaptan Arif Yılmaz’ın gurubu, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis Ahmet Hamza’nın gurubu ve Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan’ın gurubu katıldı. Seçimin sonucunda “Başarının rotasını hep birlikte çizelim” sloganıyla yola çıkan Kaptan Arif Bostan ve ekibi kazandı.
Seçim sonuçları şöyle açıklandı:
Kaptan Arif Bostan ve ekibi: 60 oy
Arif Fırat ve ekibi: 55 oy
Ahmet Hamza ve ekibi: 22 oy
Seçim sonucunda demokrasinin kazandığını söyleyen Kaptan Arif Bostan, bütün derneklerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarına vurgu yaptı. Seçimin bittiğini ve bundan sonra hep birlikte çalışmak istediklerini dile getiren Bostan; seçime katılan her iki guruba da kapılarının açık olduğunun altını çizdi.
Türkiye Denizcilik Federasyonu’nun yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil
Arif Bostan
Teoman Mustafa Akyol
Ertan Gençay
Ayşe Olcay
Zafer Geyik
Ali Burçin Eke
Gürhan Burak Alkoç
Nuri Koray Kurun
Garip Erdoğan
Harun Akbaş
Hikmet Uyar
Murat Şahin
Ender Mert Eyigün
Aslı Arslan
Kamil Mamat
Yönetim Kurulu Yedek
Can Kıraç
Ali Yener
Erdem Alakuş
Süleyman Konut
Muhammet Bıyık
Emrah Demir
Seda Şen
Denetim Kurul Asil
Birol Bayraktar
Ömer Salcı
Cem Ercan
Denetim Kurulu Yedek
Murat Volkan
Tansel Akpınar
Sercan Durmuşoğlu
Kaptan Arif Bostan
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