İDO’dan Açıklama Geldi! 30 Aralık’ta Sona Eriyor

İBB ile basında yer aldığı gibi bir uyuşmazlık içinde olmadıklarını bildirdikleri açıklamada asıl sebebin döviz kuru artışının getirdiği yakıt ve operasyonel maliyetlerdeki artışın olduğu kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İDO olarak filomuzda bulunan 7 feribot, 24 deniz otobüsü ve 22 arabalı vapur ile Marmara Bölgesinde (İstanbul, Gebze, Bursa, Yalova ve Bandırma) toplam 34 terminalde yılda 11 Milyon araç ve 35 Milyon yolcuya hizmet veren büyük bir aileyiz.

Ortaklık yapımızda 2020 yılındaki değişiklik ile biri yabancı olmak üzere 4 ortaklı yapımız, bir yabancı ve bir yerli ortağın ayrılması sonucu yüzde yüz yerli olarak iki ortaklı yapıya geçmiştir.

Özelleştirme bedeli haricinde, her yıl İBB ve Milli Emlak’a 44 Milyon kira, yaklaşık 45 milyonluk SGK primi ve 100 milyonu aşan diğer tüm vergilerimizle kamuya sağladığımız yıllık finansal katkı önemli miktardadır.

Basında yer alan ve gemilerimizin bakımları ve kiralama süreleri ile ilgili İBB ile bir uyuşmazlığımız bulunmamakta, bu konuda basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kiralama sürelerinin bitmesine yaklaşık 20 yıl bulunmasına rağmen Yenikapı- Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarımız 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla seferlerden çekilecektir. Döviz kuru artışının getirdiği yakıt ve operasyonel maliyetlerdeki artış, bu iki hızlı feribotumuzla yaptığımız seferleri sürdürülemez noktaya getirmiştir.

Özelleştirme sürecinden sonra Osmangazi köprüsünün sözleşmede yer alan araç geçiş fiyatının düşürülmesi, Eskihisar-Topçular hattında hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faaliyet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız rekabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz etki ve Bursa Belediyesi’ne ait BUDO’nun devlet sübvansiyonu ile rakibimiz olması nedenleriyle Yenikapı – Bursa hattında sefer yapmamız daha da zorlaşmıştır.

Tüm zorluklarımızın haricinde; 3500 kg. üzeri araçların Sirkeci-Harem hattımızdaki arabalı vapurlarımızla seyahatini yasaklayan 17.05.2017 tarihli UKOME kararına karşı hukuk mücadelemiz devam etmektedir.

Elimizde olmayan tüm bu sebeplerden dolayı işletemez hale geldiğimiz iki hızlı feribotumuzun hizmetlerine 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla son verdiğimizi üzülerek bildiririz. Ancak mağduriyeti en aza indirmek için Mudanya- Yenikapı hattımızda araçsız yolcularımıza hizmet verdiğimiz deniz otobüsü seferlerimizi arttırıyoruz.”

Vira Haber