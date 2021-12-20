Suyun Yarını Yarışmasında Finalistler Belli Oldu

Milli savunma teknolojilerinin global gücü ASELSAN, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık çalışmalarına somut projelerle destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde ve ASELSAN iş birliği ile gerçekleştirilen “Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Arttırılır?” konulu proje yarışmasında finale kalanlar belli oldu. Yaşanabilir dünya için teknolojinin seferber edilmesi ana fikri ile başlatılan yarışmada finale kalan altı takım, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve en verimli şekilde yönetilebilmesi için ortaya koydukları projelerle yarışacaklar.

Fayda sağlayan kazanacak

Yarışmaya katılan öğrencilerin projeleri; bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlık ve etkisi ile proje planının uygunluğu/uygulanabilirliği hususlarında değerlendirmeye tabi tutuldu ve finalistler belirlendi. Değerlendirme sonuçlarına göre; Suyun Gücü, Yakamoz, Aqua Alphas, İnovatif Su Teknolojileri (İSTEK), Hammurabi ve Stars of Engineers takımları finale kalmaya hak kazandılar.

Kazanan tüm takımların ASELSAN gezisine katılma hakkı elde edeceği yarışma finalinde birinci takıma 10.000 TL, ikinci takıma 7.500 TL, üçüncü takıma ise 5.000 TL para ödülü takdim edilecek.

Yarışma finali 22 Aralık Çarşamba günü saat 15:00’da ASELSAN Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirilecek ve 6 takım jüri üyelerinin karşısında projelerini anlatacak. Etkinlik ve ödül töreni ASELSAN’ın YouTube ve Twitter adreslerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Twitter hesabından ve YTNK TV üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Vira Haber