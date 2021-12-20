ASELSAN’dan Katar İddialarına Yalanlama Geldi! Hukuki Süreç Başladı

ASELSAN’ın özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi listesinde ilk 50 firma arasında yer alan tek Türk şirketi olarak; uluslararası pazarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka olarak faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamanın devamı şöyle:

“ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi listesinde ilk 50 firma arasında yer alan tek Türk şirketi olarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ASELSAN'ın %74,20'lik hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sahipken, hisselerin %25,80'i Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş paylardır.

Bugün, dünya standartlarında bir teknoloji üssü olarak; sivil sistemlerden askeri çözümlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, toplam 13 yurt dışı iştirak, ofis ve şubeleri ile küresel pazarlarda sürdürülebilir ve istikrarlı pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bağlamda 2021 yılında ASELSAN Ukrayna şirketini, Pakistan İslamabad ofisini ve Katar MRO (Bakım Onarım ve Modernizasyon) Merkezini hayata geçirmiştir.

Globalleşen bir firma olarak ASELSAN, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla Aselsan Ukraine, Aselsan Pakistan, Aselsan Qatar ve Aselsan Katar MRO markalarımızın tescil başvurularını gerçekleştirmiştir.

Katar ve Körfez Bölgesi'nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle; sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sadece Katar ve körfez bölgesinde sınırlı kalmayıp Azerbaycan'da yerleşik olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan ASELSAN Bakü şirketimiz ile Azerbaycan'da satış sonrası destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde benzer faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla Ukrayna'da aynı kapsamda bir Bakım, Onarım ve Modernizasyon merkezi hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz ASELSAN Ukraine, Aselsan Pakistan ve Aselsan Katar MRO merkezlerimiz, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup %100 ASELSAN A.Ş. iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu merkezlerde herhangi bir Ar-Ge faaliyeti ve ürün üretimi yapılmamakta olup, belirtilen şekilde satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel müşteri ile daha yakın irtibat kurabilmek amacıyla yapılandırılmışlardır.

ASELSAN'ın yurt içi ve yurt dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamalar şeffaf bir şekilde ASELSAN A.Ş. web sitesinde her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu'nda kamuya açık şekilde yer almaktadır.”

Vira Haber