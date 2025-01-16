Rize’de Açılan İstihdam Garantili ‘Fiterlik Kursu’ İlk Mezunlarını Verdi

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir denizcilik şirketi, İŞKUR ve Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında deniz ticaretinde çalışmak üzere gemi adamı yetiştirilmesi amacıyla açılan kurs tamamlandı. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aldıkları 6 aylık kursu tamamlayan 18 öğrenci sertifikalarını alarak gemi adamı olmaya hak kazandı. Gemide çalışma alanları genel itibariyle tamir olacak olan 18 öğrenciye kurs boyunca torna, tesviye ve kaynak, boru işlerini yapmaları için eğitimler verildi. Bunun yanı sıra kursiyerlere iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri, yangın eğitimleri de verildi. Eğitimlerini tamamlayan 18 mezuna düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

Vira Haber