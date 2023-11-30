Rize'de Denizde Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot ve 10 araçla yürütülüyor.

Herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmalarına, havanın kararmaya başlamasıyla yarın sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

Vira Haber