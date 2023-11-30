İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Rize'de Denizde Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor
Rize'de Denizde Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Rize'de Denizde Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım Pazartesi akşamı odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

A+A-

Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot ve 10 araçla yürütülüyor.

Herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmalarına, havanın kararmaya başlamasıyla yarın sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.