İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Rize'de Yoğun Yağışın Ardından Derelerin Getirdiği Çamur Denizin Rengini Değiştirdi
Rize'de Yoğun Yağışın Ardından Derelerin Getirdiği Çamur Denizin Rengini Değiştirdi

Rize'de Yoğun Yağışın Ardından Derelerin Getirdiği Çamur Denizin Rengini Değiştirdi

Rize'de yoğun yağışın ardından derelerin getirdiği çamur denizin rengini değiştirdi.

A+A-

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı bölgede çok sayıda heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle ilçedeki Şairler Deresi'nden balçık akmaya başladı. Dere ve nehirler ile birlikte denize inen balçık denizin renginin kahverengiye dönmesine sebep oldu.

aw332102-01.jpg

Vira Haber 

Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.