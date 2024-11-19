Rize'de Yoğun Yağışın Ardından Derelerin Getirdiği Çamur Denizin Rengini Değiştirdi
Rize'de yoğun yağışın ardından derelerin getirdiği çamur denizin rengini değiştirdi.
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Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı bölgede çok sayıda heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle ilçedeki Şairler Deresi'nden balçık akmaya başladı. Dere ve nehirler ile birlikte denize inen balçık denizin renginin kahverengiye dönmesine sebep oldu.
Vira Haber
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